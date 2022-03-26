وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية يكشف عن خطة عمل الوزارة

أخبار ليبيا 24

كشفت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، عن أبرز استراتيجيات خطة عملها.

وفي بيان ممهور بتوقيع وزير الكهرباء، عوض البدري، أكدت الوزارة دعم موظفي الشركة العامة للكهرباء. والأجهزة التابعة للقطاع من حيث التأمين الصحي، والتدريب، وتوفير مواد الأمن والسلامة للمستخدمين. ودعم الحوافز المالية وتسوية وتصحيح الأوضاع المالية والإدارية لكافة الموظفين وصرف كافة مستحقاتهم.

كما أكدت الوزارة على الإسراع في استكمال محطات الاستعجالي بمحطات توليد “غرب طرابلس – مصراتة – طبرق” .

وتضمنت الخطة صيانة وحدات التوليد حسب المبرمج لها. ومسح شامل لجميع محطات التوليد القائمة وتحديد كافة العمرات المطلوبة للوحدات الغازية. ومسح شامل وتقييم ميداني وتحديد موقف مشاريع محطات التوليد،. ومشاريع محطات النقل تحت الانشاء والمتوقفة منذ 2011م.

وأكدت الوزارة أنها ستطلق حملة صيانة واسعة النطاق واستبدال الخطوط المتهالكة لشبكات النقل. والعمل على المشروعات الاستراتيجية ذات المدي الطويل. والتي يعول عليها في الأعوام القادمة وذلك حسب المخطط العام.

كما تضمنت الخطة المعلن عنها من قبل الوزارة. استئناف مشروعات شبكة خطوط “400 ك.ڤ” وتحديثها والاستعانة بالخبرات العالمية.

وستطلق الوزارة حملة لصيانة شبكات التوزيع وتطويرها، واستبدال أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية. وتنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة حسب المخطط لها.

وستقود الوزارة بدعم الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية وفروعها. وتفعيل دورها في حماية شبكات ومعدات الشبكة الكهربائية ووضع برنامج لتفعيل الجباية.