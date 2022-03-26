وصول أولى شحنات السيولة المالية إلى مطار بنينا بقيمة 100 مليون دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي وصول الشحنة الأولى من السيولة المالية إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي اليوم السبت بقيمة 100 مليون دينار.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن مصرف ليبيا المركزي بنغازي تسلم شحنة السيولة المالية ليتولى توزيعها على فروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المصرف أن الشحنة تأتي في إطار الشحنات المخطط نقلها بقيمة مليار دينار اعتبارا من اليوم السبت، وفقا للمواعيد المحددة والمتفق عليها وذلك في إطار برنامج توحيد مصرف ليبيا المركزي، وبعد الاتفاق على مسار توفير السيولة النقدية بكافة فروع المصارف التجارية بين المحافظ الصديق الكبير ونائبه علي الحبري مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.