صنع الله: مؤسسة النفط حصلت من الحكومة الحالية على 11% فقط من الميزانية المطلوبة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن المؤسسة واجهت مشكلات كبيرة في الحصول على الميزانيات المطلوبة، مشيرًا إلى أن «الحكومة الحالية (الوحدة الوطنية) لم تسيل الأموال المطلوبة للمؤسسة».

وأضاف صنع الله، خلال مقابلة إذاعية مع «راديو مصراتة»، نشرت المؤسسة مقتطفات منها أن «الحكومة الحالية حصلت على أعلى أرقام من الإيرادات منذ 2013، حيث استلمت 26 مليار دولار في 2021 وهي الأعلى خلال السنوات الماضية». لكنه أشار إلى أن «المؤسسة حصلت على 11% فقط من الميزانية المطلوبة».

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وذكر أن «محاولات استهداف المؤسسة ومحاولات تسييسها وابتزازها بدأت في مايو 2012 من جميع الأطراف دون استثناء»، منوهًا بأن «أول عملية ابتزاز وإقفال للنفط في حوض سرت كانت لأسباب سياسية في يوليو العام 2012». وحذر رئيس مؤسسة النفط من أن «أرقام الإنتاج الحالية يمكن أن تتدنى في أي لحظة بسبب قلة التمويل، ما أدى لنقص الصيانة وتهالك البنية التحتية للقطاع».

وتجاوز إنتاج النفط الليبي 1.3 مليون برميل يوميًّا في الأشهر القليلة الماضية، وحسب آخر تقديرات، فإن صافي إيرادات البلاد من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية البتروكيماوية لشهري نوفمبر وديسمبر 2021 بلغت 4 مليارات وأكثر من 322 مليون دولار، لتسجل مستويات قياسية مدفوعة بطفرة في الأسعار العالمية.