وزارة الكهرباء بالحكومة الليبية تُعلن عن خطة عملها

العنوان-بنغازي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية والممثلة بوزيرها، عوض البدري، عن أهم استراتيجيات خطة عملها.

وبحسب مكتبها الإعلامي أكدت الوزارة دعم موظفي الشركة العامة للكهرباء والأجهزة التابعة للقطاع من حيث التأمين الصحي، والتدريب، وتوفير مواد الأمن والسلامة للمستخدمين، ودعم الحوافز المالية وتسوية وتصحيح الأوضاع المالية والإدارية لكافة الموظفين وصرف كافة مستحقاتهم.

وأكدت الوزارة على الإسراع في استكمال محطات الاستعجالي “محطات توليد غرب طرابلس – مصراتة – طبرق” .

وتضمنت خطة عمل الوزارة صيانة وحدات التوليد حسب المبرمج لها، ومسح شامل لجميع محطات التوليد القائمة وتحديد كافة العمرات المطلوبة للوحدات الغازية.

كما تضمنت الخطة مسح شامل وتقييم ميداني وتحديد موقف مشاريع محطات التوليد، ومشاريع محطات النقل تحت الانشاء والمتوقفة منذ عام 2011م.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستطلق حملة صيانة واسعة النطاق واستبدال الخطوط المتهالكة لشبكات النقل، والعمل على المشروعات الاستراتيجية ذات المدي الطويل، والتي يعول عليها في الأعوام القادمة وذلك حسب المخطط العام.

وتضمنت الخطة أيضا، استئناف مشروعات شبكة خطوط “400 ك.ڤ” وتحديثها والاستعانة بالخبرات العالمية.

وستطلق الوزارة حملة كبيرة لصيانة شبكات التوزيع وتطويرها، واستبدال أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية، وتنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة حسب المخطط لها.

وأكدت الوزارة على دعم الادارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية وفروعها وتفعيل دورها في حماية شبكات ومعدات الشبكة الكهربائية ووضع برنامج لتفعيل الجباية.