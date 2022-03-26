الفرجاني: استلام حكومة الاستقرار لمقراتها في الجنوب والشرق تأكيد وإصرار على تنفيذ تكليفها من البرلمان

ليبيا – قال عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني، إن استلام الحكومة لمقراتها في الجنوب والشرق، هو أمر إجرائي من صلاحياتها ، وبما أنه كان متاح سلميًا، فقد قامت به الحكومة تأكيد وإصرار على تنفيذ تكليفها الصادر من النواب.

الفرجاني وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أوضح أن تشكيل لجنة من مجلس النواب، للحوار مع مجلس الدولة حول وضع قاعدة دستورية، هو أمر جيد ومهم للغاية، بغض النظر على أنه مقترح من ستيفاني وليامز.

وأكد الفرجاني، أن إنجاز القاعدة الدستورية؛ أمر ملح وأساسي في سبيل التقدم نحو الاستقرار، وأن إضفاء الشكل القانوني والشرعي لألية انجاز القاعدة الدستورية؛ لا يقل أهمية عن إنجازها ، وهو ما يتحقق بتوافق الجسمين على القاعدة الدستورية .

وتابع الفرجاني، أنه لا يعلم آلية اختيار اللجنة الممثلة لمجلس النواب، لأنه لم يطرح على المجلس بصورة رسمية من الرئاسة.

الفرجاني دعا رئاسة النواب إلى مراعاة صحة آلية اختيار اللجان المنصوص عليها، وعدم تجاوز النواب؛ لأنه لا يوجد باللائحة الداخلية للمجلس ما ينص على تفويض الرئاسة بذلك

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