وصول سيولة مالية لمدينة بنغازي بقيمة 100 مليون دينار

وصلت إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي سيولة نقدية بقيمة 100 مليون دينار مرسلة من إدارة التوزيع بمصرف ليبيا المركزي طرابلس.

وكشفت إدارة المركزي طرابلس أن الشحنة المرسلة تأتي في إطار توحيد مجلس إدارة المركز بقطبيْها في طرابلس وبنغازي، على أن يتم توزيعها بفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية كافة.

وأضاف مركزي طرابلس أن هذه القيمة هي الأولية من إجمالي مبلغ مليار دينار خصصها لدعم السيولة النقدية لمصارف المنطقة الشرقية، وفق المواعيد المحددة والمتفق عليها بين المحافظ ونائبه .

يأتي هذا بعد أن عقد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه على الحبري اجتماعًا، مطلع مارس الجاري بالعاصمة التونسية؛ لمتابعة التقدم المُحرز في إجراءات عملية إعادة توحيد قطبي المصرف بإشراف شركة ” ديلويت ” للمراجعة والتدقيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية