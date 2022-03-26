ليبيا الان

وصول سيولة مالية لمدينة بنغازي بقيمة 100 مليون دينار

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي سيولة نقدية بقيمة 100 مليون دينار مرسلة من إدارة التوزيع بمصرف ليبيا المركزي طرابلس.

وكشفت إدارة المركزي طرابلس أن الشحنة المرسلة تأتي في إطار توحيد مجلس إدارة المركز بقطبيْها في طرابلس وبنغازي، على أن يتم توزيعها بفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية كافة.

وأضاف مركزي طرابلس أن هذه القيمة هي الأولية من إجمالي مبلغ مليار دينار خصصها لدعم السيولة النقدية لمصارف المنطقة الشرقية، وفق المواعيد المحددة والمتفق عليها بين المحافظ ونائبه .

يأتي هذا بعد أن عقد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه على الحبري اجتماعًا، مطلع مارس الجاري بالعاصمة التونسية؛ لمتابعة التقدم المُحرز في إجراءات عملية إعادة توحيد قطبي المصرف بإشراف شركة ” ديلويت ” للمراجعة والتدقيق.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك