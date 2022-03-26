الشحومي: قطاع النفط يحتاج 10 مليارات دولار لتجديد بنيته الأساسية 

أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، أن قطاع النفط والغاز في ليبيا يحتاج نحو 10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة لتجديد بنيته الأساسية وزيادة القدرة الإنتاجية.

وقال «الشحومي»، في منشور له عبر فيسبوك، قطاع النفط الليبي يعاني من فقدان التمويل اللازم لاستدامة الإنتاج واستمرار القدرة التصديرية عند مستوياتها الحالية.

وأضاف «الاستثمار في قطاع النفط يعني زيادة الاستكشافات من النفط والغاز لتعزز القدرة التي توقفت منذ أكثر من عشرة سنوات حتى الآن، ولا يمكن الحديث عن أي تنمية أو إعادة إعمار إلا عبر تحسين القدرة الإنتاجية والتصديرية للنفط والغاز».

وتابع «حكومة الوحدة الوطنية أهملت الاستثمار في القطاع النفطي والذي يورد جل الإيرادات الحكومية، برغم أنها توسعت في الإنفاق التسييري كالمرتبات والمصروفات على السيارات والسفريات والطائرات الرئاسية».

واستطرد «حكومة الوحدة توسعت بشكل غير مسبوق في نفقات تجميلية شابها الفساد الذي اشتم رائحته النتنة الجميع، وتمرغ في وحله الطامعون والمقربون، وتركت قطاع النفط والغاز بدون إنفاق تنموي ولم يحصل على كفايته من التمويلات الأخرى».

واستكمل «لو استخدمت الحكومة المبالغ التي خصصتها لمشاريع التنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومنح الزواج، ووجهتها لخدمة قطاع النفط والغاز لكان أفضل إنجاز ممكن أن تحققه حكومة مثلها».

ولفت بقوله، «الحكومة الحالية ادعت قدرتها على رفع القدرة الإنتاجية والمساهمة في تغطية العجز في الطاقة بالسوق العالمي، في محاولة هزلية، ولم تنتبه أنها كانت في حاجة لتخصيص أموال ووضع برنامج عمل مكثف لتحقيق ما وعدت به».

واختتم بقوله، «حان وقت تأهيل القطاع النفطي وتحويله لقاطرة لتنمية الحقيقية فيما تبقى من عمر النفط الليبي، والذي ضاع منه ستين سنة دون أن نرى مستقبل حقيقي لبلادنا وشعبنا».