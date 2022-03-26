سفراء الاتحاد الأوروبي في ليبيا يعربون عن تضامنهم مع أوكرانيا

العنوان-طرابلس

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد، المعتمدون لدى ليبيا، عن تضامنهم مع أوكرانيا.

وأكد السفراء أن المعاناة التي تتعرض لها الدولة المجاورة لروسيا “هائلة”، خاصة بعد أن فقد الآلاف حياتهم ومنازلهم بسبب الحرب.

وجاء ذلك خلال اجتماع لهم مع السفير الأوكراني بطرابلس فولوديمير خومانيتس، شهد بحث كيفية تعزيز التعاون في ظل الظروف الحالية.

وشدد المجتمعون على دعم الاتحاد الأوروبي للفارين من الحرب في أوكرانيا بما في ذلك الليبيين الذين كانوا هناك لغرض العمل أو الدراسة، وفق بيان بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.