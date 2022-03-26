سميو : الإقبال على التطعيمات مستمر ولكن أقل من السابق

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبدالباسط سميو، إن الإقبال على التطعيمات مستمر ولكن أقل مما كان عليه سابقا، مضيفا أن إجراءات توريد اللقاحات قاربت على الانتهاء بعد الموافقة عليها من وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال رمضان بوجناح وإحالتها للمصرف المركزي.
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قناة ليبيا
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