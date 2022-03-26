في منتدى الدوحة.. المنقوش تحث الليبيين على فتح حوار صريح حول الفساد

أخبار ليبيا 24

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، إن “القوانين في ليبيا قديمة وبالتالي تواجه الحكومة بعض العقبات في التنفيذ خاصة مع عدم وجود تعاون من مجلس النواب لذلك” على حد تعبيرها.

وأضافت، المنقوش، في جلسة بعنوان “اقتصاديات الحرب” ضمن فعاليات منتدى الدوحة في نسخته الـ20. تحت شعار “التحول إلى عصر جديد”: إن “مجلس النواب كجهة تشريعية لم يقم بعمل جيد فيما يتعلق بوضع قوانين جديدة. وأسس جديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالسوق السوداء والفساد الاقتصادي”.

وحثت المنقوش مصرف ليبيا المركزي ومجلس النواب على أن يكونا أكثر مسؤولية بالنظر إلى المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. وأن يفتح الليبيون حوارا صريحا حول الفساد والسوق السوداء وكيفية استخدام الموارد المالية للدولة لمواجهة ذلك وفق تعبيرها.

وأشارت المنقوش إلى أن بعض الأطراف تحاول التمسك بالسلطة فقط والاستفادة من الوضع القائم. داعية إلى التفكير بشكل جماعي لإجراء تغييرات سياسية واقتصادية ووضع استراتيجية انتقالية تشمل كل المؤسسات الموجودة في الدولة.