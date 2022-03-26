محلل اقتصادي: أسعار بعض السلع الغذائية مازالت مرتفعة على الرغم من وضع التسعيرة الجبرية

قال المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي إن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها وضعت التسعيرة الجبرية للمحافظة على حدة التضخم في السوق، موضحا أن 5 سلع مسعرة بحسب تسعيرة السوق المعمول بها، كالأرز ومعجون الطماطم والمعكرونة.

الهادي وفي تصريحات لموقع “العربي الجديد”، القطري أوضح أن أسعار سلع الدقيق وزيت الطعام الذرة وعباد الشمس انخفضت بنحو 20% على المعمول به في السوق، منوها بأن التسعيرة الجبرية خطوة إيجابية لكن السعر ما زال مرتفعا.