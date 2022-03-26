تونس تعلن إحباط أعمال إرهابية وتخريبية تستهدف دولاً مجاورة

أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني في تونس اليوم (السبت) عن إحباط قوات الأمن لأعمال إرهابية وتخريبية كانت ستحدث في دول مجاورة بجانب تفكيك خلايا إرهابية وإيقاف العشرات من المتشددين في حصيلة حملات أمنية.

وأفاد المتحدث حسام الجبابلي في مؤتمر صحافي بثكنة العوينة العسكرية اليوم إن وحدات مكافحة الإرهاب أوقفت في الفترة الأخيرة أجانب يحملون الفكر التكفيري وكانوا يخططون للالتحاق بتنظيم جند الخلافة في الجبال أو التحول إلى ليبيا للالتحاق بخلايا إرهابية.

وأعلن الجبابلي عن إيقاف 30 شخصاً وإيداع 17 شخصاً السجن بعد الكشف عن خلية إرهابية في سوسة مرتبطة بتنظيم جند الخلافة ولها عناصر في سبع ولايات.

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