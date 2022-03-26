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باشاغا: مقترح الدبيبة في إجراء انتخابات برلمانية فقط يعد بيع للأوهام

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وصف رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن ما يقترحه رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، في إجراء انتخابات برلمانية فقط في شهر يوليو المقبل، يعد بيع للأوهام.

 باشاغا في تصريحات متلفزة، أوضح أن المقترح غير مقبول سياسيًا ولا اجتماعيًا ولا أمنيًا، كما أنه غير قابل للتطبيق، مشيراً إلى أنه سيحدث انقسامًا أكبر في البلاد.

كما لفت باشاغا، بأنه لم يفقد شعبيته في مدينة مصراته رغم توظيف المال والإعلام ضده، مشيرا إلى أن المواقف المناهضة له في المدينة مصنوعة وسطحية وتعد وهمية وموقتة.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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