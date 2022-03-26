سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا يبحثون تعزيز تعاونهم مع أوكرانيا

التقى سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا مع نظيرهم الأوكراني فولوديمير خومانيتس للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الأوكراني ولتقييم كيفية تعزيز تعاونهم في الظروف الحالية.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “تقدم دعمها لملايين الأشخاص الفارين من العدوان الروسي، بما في ذلك الليبيون الذين كانوا يعيشون ويدرسون ويعملون في أوكرانيا”.

وأشارت البعثة إلى مرور شهر على بدء روسيا عدوانها العسكري على أوكرانيا مؤكدة أن الآلاف فقدوا حياتهم ومنازلهم وقام الملايين بالنزوح وأضافت “المعاناة تعدّ هائلة”.

ولفتت البعثة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه مع أوكرانيا وشعبها مضيفة قمنا بحشد المساعدة واعتمدنا عقوبات شديدة ضد روسيا.