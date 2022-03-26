ثابت: مشكلة الدقيق إذا لم تحل في القريب العاجل فستتعرض ليبيا لأزمة غذاء حادة قد تخرج المواطنين في ثورة

ليبيا – أكد عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للمطاحن بالمنطقة الشرقية عبد الرحيم ثابت أن هناك مخابز في مدن مختلفة أغلقت أبوابها بعد ارتفاع سعر سلعة الدقيق وعدم وجودها في بعض المناطق، وارتفاع سعر الأيدي العاملة.

ثابت وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية قال :”نحن متوقفون في شركة المطاحن عن الإنتاج منذ سنة و4 أشهر بسبب نقص المواد الخام، وعدم فتح الاعتمادات المالية المستندية أمام شركة المطاحن التابعة للدولة بفرعيها لاستيراد القمح بسعر يتناسب مع إمكانيات المواطنين، فضلا عن ضرورة تسوية الديون المرتبة على شركة المطاحن”.

ورأى أن مشكلة الدقيق إذا لم تحل في القريب العاجل فستتعرض ليبيا لأزمة غذاء حادة قد تخرج المواطنين في ثورة من أجل الحصول على الخبز باعتبار الدقيق مصدرا أساسيا لكل أسرة.

وأردف: “البعض يتحجج بنقص الدقيق بسبب الحرب في أوكرانيا، وليبيا مرت من قبل بهذا النقص في القمح عندما منعت السلطات استراد القمح من أوكرانيا والدول المجاورة لها عند انفجار المحطة النووية في أوكرانيا، لكن في ذات كانت هناك مصادر بديلة حيث تم استيراد القمح وقتها من الأرجنتين وإيطاليا وفرنسا ولم تتعرض البلاد لنقص أو ارتفاع في الأسعار مثل الآن”.

وصرح ثابت بأن مصانع شركة المطاحن الوطنية التابعة للدولة قادرة على الإنتاج بكميات كبيرة للدقيق، وبجودة عالية محكومة بالمواصفات القياسية الليبية إذا توفر القمح والدعم اللازم ماليا من الحكومة.

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