صنع الله يحمل الدبيبة مسؤولية عدم تطور مؤسسة النفط، ويوضح: وضعنا الحالي الأسوأ وديوننا 6.5 مليار دينار

وصف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الوضع الحالي الذي يمر به قطاع النفط في البلاد بـالأسوأ على الإطلاق، لعدم توفير الميزانيات الكافية، إذ بلغت الديون المتراكمة على المؤسسة 6.5 مليار دينار، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل وفق حالة الطوارئ لتوفير المحروقات.

وقال صنع الله إن حكومة تصريف الأعمال لم تصرف الميزانية الكافية التي تحتاجها المؤسسة لإجراء الصيانات اللازمة للمحافظة على الإنتاج وزيادته رغم حصولها على أعلى إيرادات نفطية منذ سنة 2013، وهي 26 مليار دولار، كما أن المؤسسة لم تتسلّم من الحكومة ميزانية المحروقات منذ 4 أشهر ما يضطرها لاستيرادها بالديون.

وأوضح صنع الله أن المؤسسة ستتمكن مع نهاية العام الجاري من زيادة الإنتاج النفطي إلى 200 ألف برميل إذا تحصلت على الميزانيات المطلوبة.

وختم صنع الله الحديث بالقول إن خط الغاز المتجه إلى إيطاليا يُضخ خلاله 213 مليون قدم مكعب فقط، رغم أن طاقته التصميمية مليار و200 مليون قدم مكعب، وذلك لعدم القدرة على التطوير في ظل قلة الميزانية، بحسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا