فشل المشاورات التي تقودها ويليامز

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تواجه المحادثات التي تقودها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني ويليامز لدفع مسار الانتخابات أفقا غامضا. مع غياب مكوّن سياسي فاعل في المشهد، وهو البرلمان، وتململ الطبقة السياسية في ليبيا وشكوكها في مبادرة وليامز.

وأعلنت ويليامز أمس الجمعة، انتهاء مشاوراتها مع أعضاء بمجلس الدولة الليبي بتونس، دون الإعلان عن تحقيق تقدم. مشيرة إلى أن أعضاء البرلمان سيلتحقون في وقت لاحق.

انهيار مسار المشاورات

وأكد مصدر سياسي ليبي متابع للمشاورات التي انطلقت قبل أيام في تونس أنه لم يتم تحقيق أي نتائج ملموسة حتى الآن. رغم التحمس الذي أبدته المستشارة الأممية قبل بدء المحادثات وثقتها في التوصل إلى توافق ليبي.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ ”إرم نيوز“ أنّ مساعي بعثة الأمم المتحدة تواجه غموضا كبيرا. ينذر بانهيار مسار المشاورات التي لم تجمع أطرافا ليبية فاعلة ووازنة في المشهد السياسي. ولا يمكن اعتبارها مرجعية في الخروج بقرارات أو مواقف موحدة لأنّها تكاد تقتصر على بعض ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة. دون حضور فعلي لممثلين عن البرلمان، ما يجعلها مفاوضات مبتورة وغير ذات جدوى، وفق تعبيره.

وضع قاعدة دستورية

وتقول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إنها تسعى لإنجاح المبادرة التي قدمتها. وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات. مشيرة إلى أنّ المبادرة تحظى بدعم عربي ودولي.

وكان نواب برلمانيون قد عبّروا عن رفضهم لما طرحته وليامز واعتبروا أن مبادرتها لا معنى لها في ظل وجود توافق ليبي ليبي. بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في وقت سابق.

إدارة الأزمة

وقال النائب علي الصول إن وجود السفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند” وستيفاني ويليامز ساهم في إفشال ما توصل إليه الليبيون من تقارب. فهم يريدون إدارة الأزمة وليس حلها، وعليهم ترك الساحة لليبيين .

وأضاف الصول”لن نعلق على مبادرة وليامز، نحن قمنا بتعديل دستوري. ومبادرة وليامز هي إفشال لما توصل إليه مجلس النواب والدولة، طبعا نحن بعد التوافق مع مجلس الدولة في إعداد خريطة الطريق. ومن ضمن البنود تشكيل لجنتين من البرلمان ومجلس الدولة مؤلفة من 12 من كل طرف، وذلك خلافا لمبادرة ويليامز. نحن نريد الوصول بليبيا إلى مرحلة استقرار دائمة، واختصاص اللجنة هو مناقشة بنود مسودة الدستور“.

فتح مسودة الدستور

لكن عضو مجلس الدولة أحمد لنقي كشف أن مجلس الدولة شكل لجنته من 12 عضوًا.

وأضاف شخصيا أدعم هذا التوجه المشترك بين المجلسين، ووجهات النظر بين المجلسين بخصوص القاعدة الدستورية تكاد تكون متقاربة. وممكن جدًا مناقشة فتح مسودة مشروع الدستور لإجراء بعض التعديلات عليها، وعلى العموم الجميع يأمل نجاح هذه المساعي.

انحياز للدبيبة

ويعتقد محللون وخبراء في الشأن الليبي أن المهمة لا تبدو سهلة باعتبار الرفض الذي يبديه البرلمان أو على الأقل غالبية نوابه. لتحركات ويليامز التي رأوا فيها انحيازا لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في خلافه مع رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا.

وقال رئيس المركز المغاربي للدراسات رشيد خشانة إن ”ستيفاني ويليامز اقترحت على الأطراف والفرقاء الليبيين. أن يعينوا لجنة مكونة من 6 أعضاء مختارين من البرلمان. و6 يختارهم مجلس الدولة لحل أزمة الانتخابات ووضع أساس دستوري وقانون انتخابي لها. لكن هناك طرفا واحدا تجاوب معها، وهو قادة المنطقة الغربية.

إنهاء مهمة وليامز

وأردف خشانة أن ويليامز، وهي أمريكية تقف إلى جانبها الإدارة الأمريكية، تمارس ضغطا على المنطقة الشرقية كي تسمي ممثليها. والوضع الدولي الحالي لا يسهل العملية لأن الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي منشغلة بالحرب الأوكرانية. وهناك جهد للتخلص منها في الأمم المتحدة، ومن ذلك المساعي الروسية لإنهاء مهمة وليامز“، وفق تعبيره.

وتزايد مؤخرا الحديث عن مستقبل وليامز، بعد أن دفعت روسيا بتحركات جديدة تهدف إلى تسمية مبعوث أممي جديد وبالتالي إبعاد وليامز وهي أمريكية يعتبرها البعض مبعوثة واشنطن وليست الأمم المتحدة.

ويقول خشانة في هذا الصدد إنّ وليامز تملك أوراق الوضع الليبي وتسعى لحصر العملية في التحضير للانتخابات، وهناك احتمالان. هما: أن يرضخ غوتيريش ويعين مبعوثا جديدا. أو أن يستمر الأمين العام على الصيغة الحالية ويفرض انضباط الجميع مع التهديد بمعاقبة المعرقلين“.معتبرا أنّ ”المنطقة الشرقية عازمة على إحباط مبادرة ستيفاني ويليامز، ويعتبرونها موجهة ضدهم، وزعماء المنطقة الشرقية متمسكون بسد الطريق أمام مبادرة وليامز“، وفق قوله.