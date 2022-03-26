وزارة الداخلية: ضبط شخصين بحوزتهما 233 قرص مخدر في عين زارة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط شخصين بحوزتهما 233 قرص مخدر في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن أعـضـاء وحدة التحري والقبض بـالإدارة الـعامـة للـدعم المركزي فرع طرابلس ألقت القبض على المدعو “م .ت ” والمدعو “ع . م . ج” داخل منطقة عين زارة وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة نوع “اكستا” تقدر بحوالي 233 قرص.

وأشارت الوزارة اتخاذ الإجـراءات الـقانـونـية حـيال المتهمين وإحـالـتهما إلـى جـهـات الأخـتصـاص.

وفي سياق منفصل أعلنت الوزارة أن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي ضبط أشخاص متلبسين بترويج مخدر الحشيش وبحوزتهم كمية تقدر بحوالي أربعة كيلو ونصف، وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم كما أفادوا بأنهم عثرو على الكمية على شاطئ البحر ولم يقومو بتسليمها وقاموا بإخفائها لغرض ترويجها.

ولفتت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.