نقيب الخبازين: لا يوجد دقيق في السوق والمتحكم في الوضع الحالي هم التجار وأصحاب المطاحن

ليبيا – أكد رئيس نقابة الخبازين أبوخريص محمد أن المطاحن رفضت بيع الدقيق على السعر المحدد من وزارة الاقتصاد بسعر 230 دينارا (45 دولارا) للقنطار الواحد، وتريد بيعه بسعر 300 دينار (65 دولارا).

محمد في تصريحه لقناة “الجزيرة” القطرية قال :”لا يوجد دقيق في السوق، والمتحكم في الوضع الحالي هم التجار وأصحاب المطاحن الذين رفعوا الأسعار بشكل كبير خلال الأيام الماضية”.

وأوضح أن هناك جهات أمنية مختلفة -من بينها جهاز الأمن الداخلي- تتحرك حاليا في هذا الملف لإيجاد حل ومعرفة أسباب الأزمة ومن المسؤول عنها، مشيرا إلى أن النقابة تنتظر نتائج هذه التحركات من الجهات الأمنية.

وأشار رئيس نقابة الخبازين إلى أن النقابة عرضت على وزارة الاقتصاد بيع رغيف الخبز بتكلفته الأساسية خلال شهر رمضان المبارك دون هامش ربح، مقابل أن تتعهد الوزارة بتوفير الدقيق للمخابز خلال هذه الفترة.

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