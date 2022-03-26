الوطنية لحقوق الإنسان: إستمرار إيقاف مرتبات القوات المسلحة بمثابة إعلان حرب

قال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن إستمرار إيقاف مرتبات أفراد القوات المسلحة بمثابة إعلان حرب وتعميق للفجوة ودعوة للتقسيم، وتهديد واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق النار.

حمزة، أضاف في تدوينة بفيسبوك، إن “مثل هذه الأفعال والممارسات اللا مسؤولة لايمكن القبول بها، وتوظيف واستغلال لحق المرتب المالي لمواطنين ليبيين فقط لان وظيفتهم عسكرية، وممارسة سياسية عقاب جماعي عليهم وعلى أسرهم بإيقاف صرف مرتباتهم وهم على أعتاب شهر رمضان المبارك، تصرف بسبب موقف من القيادة العامة أو مجلس النواب الليبي، إجراء غير قانوني وغير أخلاقي وغير وطني، ولايراعي المصلحة العامة”.