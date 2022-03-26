ستيفاني: الليبيون لا يرغبون في العودة للصراع

اعتبرت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، أن المضي قدما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو أفضل طريقة لإخراج ليبيا من صراع الوصول إلى السلطة والموارد.

وذكرت «ستيفاني»، في تصريحات نقلها موقع “Middle East Eye”، «الأمم المتحدة تركز على تشكيل إجماع على أساس دستوري، ووضع إطار زمني ثابت للانتخابات»

واضافت «إن الانتقال من حكومة مؤقتة إلى أخرى هي ترتيبات مستمرة لتقاسم السلطة، لكن الحكومات المؤقتة المتعاقبة ستعاني نقص الشرعية، ولذا لا يمكن الهروب من حقيقة أن البلاد بحاجة إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

وتابعت «الليبيون لا يرغبون في العودة للصراع، والقيادة الحكيمة كانت أحد أسباب تخفيف حدة التوترات، يوم 10 مارس الجاري»، مشيرة إلى أن البعثة الأممية تُركز على تحقيق التوافق والإجماع على أساس دستوري ووضع إطار زمني للانتخابات المزمع إجراؤها