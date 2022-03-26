خارجية الجزائر تؤكد أهمية الدفع بمسار الحوار الوطني الليبي

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على أهمية السعي للدفع بمسار الحوار الوطني الليبي والذي من شأنه تعزز الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء لعمامره وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش على هامش منتدى الدوحة في دورته الـ 20.

وشدد وزير خارجية الجزائر خلال اللقاءعلى دعم بلاده الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي.

ومن جهتها ثمنت الوزيرة موقف الجزائر المتضامن والمساند للشعب الليبي ولسعيها الدؤوب لإعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية على الساحة الاقليمية والدولية، والعلاقات التي تجمع البلدين.