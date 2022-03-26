استطلاع: 67% من الليبيين يعتبرون الشراكة مهمة مع الاتحاد الأوروبي

قالت مفوضية الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي إن فهم الليبيين الموضوعي للاتحاد الأوروبي يعد ثاني أعلى مستوى في منطقة جنوب المتوسط بأكملها.

وبحسب استطلاع أجرته المفوضية وشمل ألف مواطن، فإن 36% منهم يملكون تصورا إيجابيًا عن الاتحاد الأوروبي، في حين اعتقد 65% أن ليبيا تتمتع بعلاقات جيدة مع الاتحاد، بينما رأى 67% أن الشراكة مع الاتحاد مهمة.

وكشف الاستطلاع أن 63% من المشاركين فيه على دراية أكبر بدعم الاتحاد الأوروبي للاجئين والنازحين وأن 59% أشاروا إلى أن الاتحاد يدعم حقوق الإنسان واعتبر 50 % أنه يدعم الصحة، في حين قال 44% إن الاتحاد يدعم الإصلاح الاقتصادي والأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذكر 39% أن الاتحاد يدعم المجتمع المدني، فيما كان 47% على دراية بدعم الاتحاد الأوروبي للاستجابة لجائحة كورونا، من بينهم 80% يعتقدون أن الاستجابة كانت فعالة.

كما اعتقد 19% من المشاركين في الاستطلاع أن دعم الاتحاد الأوروبي كان أكثر فائدة في مجال حقوق الإنسان، و18% في المساعدات الإنسانية، و13% في الصحة و9% لكل من تعزيز السلام والاستقرار والتجارة والاستثمارات.

ولفت 60% من المستطلعة آراؤهم أن هناك حاجة إلى مزيد من دعم الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان و59% فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية و57% بالنسبة للصحة.

وشمل هذا الاستطلاع ثماني دول جنوب المتوسط، حيث أجري في ليبيا ما بين شهري يوليو وسبتمبر من العام الماضي، حيث استهدف الإجابة عن التصورات العامة الاتحاد الأوروبي والقيم المرتبطة به، وحول علاقات الاتحاد الأوروبي مع دولهم، وتأثير الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي إلى جانب استجابة الاتحاد لجائحة كورونا.

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