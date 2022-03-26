إدانات محلية ودولية لممارسات مليشيات الدبيبة

أخبار ليبيا 24

أعربت مفوضية حقوق الإنسان في ليبيا عن “قلقها” من قمع المجتمع المدني في ليبيا على نحو متزايد. داعية لوقف الحملة ضد المدافعين عن الحقوق والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا.

وقالت المفوضية الأممية في بيان لها إن عناصر من المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس. احتجزت مدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل تعسفي، بحجة حماية “القيم الليبية والإسلامية” وتعريضهم للتعذيب والمضايقة اللفظية والترهيب.

وأشارت في البيان نفسه إلى أنه جرى اعتقال 7 رجال، تتراوح أعمارهم بين 19 و29 عاما، بين نوفمبر 2021، ومارس 2022.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، إنه يمكن أن يكون للاعتقالات التعسفية، وحملات التشويه على وسائل التواصل الاجتماعي. “تأثير مروع” بشكل خطير على المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني.

ودعت المسؤولة الأممية، السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لهذه الحملة العدوانية ضد الليبيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية ويدافعون عنها.

كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفا، مؤكدة ضرورة حماية من وردت أسماؤهم في “الاعترافات” القسرية.

وشددت على أنه ينبغي للسلطات الليبية فتح تحقيقات فورية وفعّالة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. بما في ذلك مزاعم التعذيب، ومحاسبة الجناة المزعومين.

من جانبه، قال حسين بيومي، الباحث في شؤون ليبيا في منظمة العفو الدولية. إن نشر الإعترافات المصورة “يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق المحاكمة العادلة”، بما في ذلك الحق في عدم تجريم الذات.

ولفت إلى أن هذه الخطوة التي وصفها بـ”غير القانونية” و”المتهورة” قد حرضت على الكراهية ضد مجموعة من الليبيين. الذين يتجرأون على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.

وطالب الباحث الليبي، الدبيبة، بوقف الحملة “الشرسة” ضد الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية بشكل سلمي. مؤكدًا ضرورة ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في هذه الحملة وضمان سلامة مَن وردت أسماؤهم في الاعترافات”.