خارجية الدبيبة: المنقوش في قطر للحديث عن اقتصاديات الحرب

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في نسخته الـ20 بعنوان “التحول إلى عصر جديد” في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب بيان الوزارة، افتتح المنتدى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، حيث يرتكز المنتدى الذي يقام من 26 إلى 27 مارس الحالي، على عدد من المحاور منها التحالفات الجيوسياسية، والعلاقات الدولية والنظام المالي والتنمية الاقتصادية ومجال الدفاع، والأمن السيبراني والغذائي، والاستدامة وتغيير المناخ.

وينظم للمؤتمر العديد من القادة والوزراء وكبار المسؤولين والأكاديميين من مختلف دول العام، ومن ضمن فعاليات هذا المنتدى ستشارك الوزيرة “نجلاء المنقوش” كمتحدث رئيسي في حلقة حوارية بعنوان” اقتصاديات الحرب” حيث ستلتقي بعدها ببعض من المسؤولين المشاركين على هامش المنتدى.