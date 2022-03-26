بويصير: نفط ليبيا على بعد يوم وليلة بالباخرة من أوروبا فعلينا اغتنام الفرصة

قال محمد بويصير الكاتب الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إن النفط فى ليبيا استخرج لأسباب سياسية، فهو كان قد اكتشف وجوده الجيولوجي الإيطالى “ايميليو ديسيو ” الذى يستحق لقب ابو النفط الليبي ، عام 1928 وعبأ زجاجه ذهب بها لموسولينى الذى لم يستطع إرسال بعثه لاستخراجه حتى منتصف الثلاثينات لأسباب مالية ومع قيام الحرب دمرت الحفاره التى أرسلوها.

أضاف في تدوينة بفيسبوك: “فى النصف الأول من الخمسينات، أمم محمد مصدق آبار النفط فى إيران ثم اندلعت حرب 56 واغلقت قناة السويس وفجر البايب لاين فى سوريا، هنا ظهرت فكرة التوجه إلى غرب السويس لدى شركات النفط لأن الشرق الأوسط لم يعد آمنا، وذهبوا إلى العجوز ديسيو واخذوا منه دراساته وازدحمت ليبيا بالحفارات، عام 57 وضع قانون النفط، فى 59 بدأت الاكتشافات الكبرى وعام 1960 بدإ التصدير وبدأ الثراء يعرف طريقه الى ليبيا التى حققت قفزة اقتصادية غير مسبوقة”.

وتابع قائلاً: “اليوم الأسباب السياسية موجودة وبقوة، وأموال الاستثمارات متوفرة، وإرادة مستهلكى النفط للبحث عن بدائل لروسيا حقيقية وترتبط بأمنهم الوطنى فى زمن الحرب، ونحن لا نبعد أكثر من مشوار يوم و ليلة بالباخرة، إذن ماذا ينقص كى نغتنم الفرصة، ونعيد الرخاء والبسمة والثقة بالنفس والعزة لليبيين”.