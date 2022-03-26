التحقيق في استغلال بعض الجهات لمباني المؤسسات التعليمية في طرابلس

استكمل رئيس النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق في أولى التقارير المتضمنة حالات استغلال مباني المؤسسات التعليمة في مدينة طرابلس من قبل بعض الجهات.

وبين مكتب النائب العام أن من جملة الإجراءات التي ارتكزت على نتائج التحقيق؛ تسلم مراقبات التعليم لمباني عدد من المؤسسات التعليمية حيث جرىتسلم مبنى مدرسة الهادي بن بركة، الكائن في منطقة الهضبة، من فوج الكشافة في منطقة الهضبة، و تسلم مبنى مدرسة حفصة الابتدائية، الكائن في شارع هاييتي، من فرع جمعية الهلال الأحمر طرابلس، وتسلم مبنى مدرسة سكينة، الكائن في شارع عمر المختار؛ من مصلحة الأحوال المدنية، و تسلم مبنى مدرسة حيدر الساعتي، الكائن في شارع ميزران، من مؤسسة الثقافة والفنون والتراث، وتسلم المبنى العائد إلى وزارة التربية والتعليم، من مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية، وأيضا تسلم المبنى العائد إلى وزارة التربية والتعليم، الكائن في شارع ميزران، من الجمعية الليبية للمكتبات، وتسلم قاطع مسرح مدرسة الجمهورية، الكائنة في شارع الجمهورية، من مركز افريقيا الرياضي.

ووجه النائب العام الجهات ذات العلاقة باستمرار أعمال رصد وحصر وقائع استغلال مقار المؤسسات التعليمة بالمخالفة للتشريعات ذات الصلة في المدن كافة؛ وعرض محصلة العمل على مكتب النائب العام.

وبين مكتب النائب العام أن ذلك يأتي إنفاذاً لتعليمات النائب العام التي طلب من خلالها رصد التجاوزات التي حالت دون انتظام أعمال الإشراف على شؤون التعليم، وأخصها، التعدي على المخططات التفصيلية التي حددت المناطق التعليمية، واستغلال مباني المؤسسات التعليمية بالمخالفة للتشريعات النافذة.