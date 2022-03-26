بحث تنفيذ مشاريع تنموية في سبها بالشراكة مع المؤسسة النفطية

دعا المجلس البلدي سبها المؤسسة الوطنية للنفط، لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية داخل البلدية في إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة.

واستعرض المجلس البلدي في اجتماع جرى السبت مع وفد من مكتب التنمية المستدامة بالمؤسسة، مشاريع دعم المراكز الصحية والطبية ببلدية سبها، من حيث تنمية المستشفيات والمراكز الصحية والمعدات الطبية، وإنشاء مراكز لتدريب وتطوير الكوادر الطبية المساعدة ومراكز صيانة خاصة بشركة المياه والصرف الصحي.

كما طالب المجلس البلدي المؤسسة بدعم ملف الإصحاح البيئي بالبلدية، في ظل الأزمة البيئية التي تعاني منها المنطقة، والتي أثرت بشكل خطير على صحة السكان بالمنطقة، بالإضافة للتباحث حول الدعم لشريحتي الشباب والنساء وملف الرياضة بالمنطقة كتنمية المقار الرياضية وإنشاء مراكز للتدريب والتطوير.

يُذكر أن المؤسسة النفطية دعمت تنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في البلاد، تتركز في المناطق المحيطة بحقول الإنتاج والتصدير لدعم التنمية المكانية.

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