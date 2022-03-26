افتتاح معرض للفنون التشكيلية في مدينة بنغازي

افتتح رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، رفقة رئيس مجلس الثقافة العام معرض الفنون التشكيلية الذي ينضمه المجلس، تحت عنوان: معزوفة لونية، بقاعة السيلفيوم بمقر مجلس الثقافة العام في مدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن رئيس ديوان المجلس نبه إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات والمناشط الفنية والثقافية في مدينة بنغازي التي تعطي دلالات واضحة للأمن والاستقرار الذي تنعم به مدينة الثقافة والفن بنغازي، معربا عن تمنياته الاستمرار في إقامة مثل هذه المناشط الثقافية والفنية، مؤكداً دعم مجلس النواب المستمر لإقامة مثل هذه المحافل الفنية والثقافية.

أوقيم حفل الافتتاح بحضور مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب، وسفير دولة فلسطين لدى ليبيا، ولفيف من الفنانين والمثقفين والمُهتمين.

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