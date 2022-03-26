داخلية الدبيبة: خالد مازن اطلع على التجربة التركية في “جواز السفر والبطاقة” الإلكترونين

قام وزير الداخلية خالد مازن بزيارة مركز البيانات الرئيسي بوزارة الداخلية التركية في العاصمة التركية أنقرة، برفقة نظيره التركي “سليمان صويلو” ونائبه “طيب صبري أرديل”.

وشملت الزيارة مركز طباعة المستندات الأمنية من جوازات سفر إلكترونية وبطاقات شخصية إلكترونية ورخص قيادة إلكترونية، وكذلك الكتيبات العائلية وبطاقات الهوية لأعضاء الشرطة والجيش.

واستمع مازن خلال هذه الجولة لشروح وافية حول التقنيات المستخدمة في هذه المجالات والاستفادة منها في تطوير مشروع نظام جواز السفر والبطاقة الإلكترونية في ليبيا.