نورلاند: واشنطن على علم بتقارير نقل المرتزقة من ليبيا إلى أوكرانيا

قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بنقل المرتزقة من ليبيا إلى أوكرانيا للقتال لصالح روسيا، فضلًا عن تقارير محاولات موسكو تجنيد مقاتلين أجانب ضد كييف.

وأضاف نورلاند في حوار مع وكالة «الأناضول» التركية، السبت، «إذا كان هذا صحيحًا، فإنه يمثل تصعيدًا إضافيًا في حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على أوكرانيا، ويظهر كذلك كيف لم تتراجع الحكومة الروسية عن نهجها المدمر والمزعزع للاستقرار في سورية».

وحض روسيا على التركيز على «وقف الحرب التي بدأتها» بدلًا عن «جلب مزيد المقاتلين، ومزيد المعاناة إلى الشعب الأوكراني».

نورلاند: الغزو الروسي لأوكرانيا انعكاس لدور «فاغنر» في ليبيا والساحل

واعتبر السفير الأميركي أن «الغزو الروسي لأوكرانيا» بمثابة «انعكاس على نطاق واسع للدور المزعزع للاستقرار الذي لعبه مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية في ليبيا ومنطقة الساحل».

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وقال: «لقد حاولوا إطاحة الحكومة في طرابلس، وتدخلوا في الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر» الماضي، موضحًا أن الحرب في أوكرانيا كانت لها أيضًا آثار اقتصادية سلبية على ليبيا، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي 17 مارس الجاري، قال المستشار بالرئاسة الأوكرانية، أوليكسي أريستوفيتش، إن «محاولات روسيا إعادة نشر مرتزقة من ليبيا وسورية وأجزاء من جنودها في الشرق الأقصى في أوكرانيا لم تنجح حتى الآن»، وذلك وسط تبادل اتهامات بين كل من موسكو وكييف حول الاستعانة بمرتزقة أجانب للقتال.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن محاولات موسكو إعادة نشر مرتزقة من عدة دول من بينها ليبيا «لم تنجح»، من دون أن يوضح مزيد التفاصيل.

وسبق أن أكد نورلاند عدم توافر معلومات محددة لدى واشنطن بشأن نقل مرتزقة من ليبيا إلى أوكرانيا أو روسيا، وشدد على دعم واشنطن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من الأراضي الليبية، معتبرًا أن ذلك «ما تعكسه إرادة الليبيين أنفسهم».