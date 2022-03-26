ويليامز: لا يمكن الهروب من حقيقة حاجة ليبيا للانتخابات

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز، إن المُضي قُدماً في الانتخابات هو أفضل طريقة للخروج بالبلاد من “الصراع الدائم على الوصول إلى السلطة والموارد”.

وأضافت ويليامز في تصريحات لموقع Middle East Eye، أن الأمم المتحدة تركز على تشكيل إجماع على أساس دستوري ووضع إطار زمني ثابت للانتخابات الليبية.

وأضافت ويليامز أن الليبيين “ليس لديهم رغبة” في العودة إلى الصراع، في إشارة منها إلى التفاهمات بين القادة المحليين والتي خففت من حدة التوترات في 10 مارس الجاري، بعد أن بدأت قافلة مسلحة مؤيدة لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا تشق طريقها إلى طرابلس.

وختمت ويليامز بالقول إنه من الممكن الانتقال من حكومة مؤقتة إلى حكومة مؤقتة أخرى، لكن من غير الممكن الهروب من حقيقة الحاجة إلى نقل البلاد إلى الانتخابات، مضيفةً أن أي حكومة مؤقتة ستعاني من نقص مُعيّن في الشرعية، وهو ما يؤكد الحاجة إلى إجراء الانتخابات في أسرع ما يمكن.

يُذكر ويليامز بدأت مشاورات مع المجلس الأعلى للدولة في تونس بإشراف أممي، بعد أن أعلن المجلس تأييده لمبادرة ويليامز لتشكيل لجنة مشتركة رفقة مجلس النواب، للتوافق على القاعدة الدستورية وتعديل القوانين الانتخابية تمهيداً لإجراء الانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية