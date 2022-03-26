توقيع اتفاقية تعاون بين غرفتي التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس والدار البيضاء

وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية، بهدف تشجيع وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وعلاقات رجال الأعمال والشركات التجارية في البلدين.

وحضر هذا اللقاء الذي التأم بالدار البيضاء، وفد ليبي برئاسة، فرج دريبيل، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، وحضور القنصل العام الليبي، ومن الجانب المغربي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، حسان بركاني.

ويهدف هذا اللقاء إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة ليبيا والمملكة المغربية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بينهما، وفتح المجال لرجال الأعمال في البلدين عن طريق تبادل المعلومات، وإقامة الندوات والمعارض وخلق فرص عمل.

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