باشاغا يدعو لاحترام حق الشعب الأوكراني في تقرير مصيره

عبّر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عن دعمه للشعب الأوكراني في كفاحه من أجل الحرية، ووقوف الشعب الليبي إلى جانبه بقدر ما يستطيع، وفق قوله.

وشدد باشاغا خلال لقائه بالسفير الأوكراني لدى ليبيا فولوديمير خومانيتس، السبت، على ضرورة احترام سيادة جميع الدول من قبل الجميع، مشيراً إلى أن تجاهل وعدم احترام حق الشعب في تقرير مصيره أمر غير مقبول لا في أوكرانيا ولا في ليبيا، وفق تغريدة له.

يُذكر أن روسيا كانت من أوائل الدول التي باركت منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة باشاغا، كرد فعل على التأييد المعلن لحكومة الوحدة لأوكرانيا وانتقادها للهجوم الروسي عليها.

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