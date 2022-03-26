باشاغا: غياب التزام الدبيبة بتعهده بعدم المشاركة في الانتخابات كان من الأسباب المهمة التي أفشلتها

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن غياب التزام رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، بتعهده بعدم المشاركة في الانتخابات “كان من الأسباب المهمة التي أفشلتها”.

وأضاف باشاغا، في تصريحات متلفزة، اليوم السبت: “من العام 2011 والحكومات الليبية المتتالية سلمت بسلاسة، وحتى حكومة الإنقاذ استجابت بعد مدة قصيرة، لكن حكومة الدبيبة، لم تفعل وهذه مشكلة أخلاقية قبل أن تكون سياسية”.

وتابع: “الدبيبة لم يكن ينوي إجراء الانتخابات، منذ البداية وأبلغ أطرافًا خارجية وداخلية أنه سيستمر لعامين وأكثر، ولن يكون هناك انتخابات”.

وبخصوص بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قال رئيس الحكومة المكلف إنه “على تنسيق كامل” معها، ويواصل دعم المفوضية الوطنية العليا الانتخابات.

وأشار إلى تقديمه تعهدات أمام مجلس النواب، للوصول إلى الانتخابات، معتبرًا أن ذلك “ضمانة كافية” لعدم استمرار حكومته في السلطة.

وأكد باشاغا، أنه سيعمل على إخراج أي قوات عسكرية تتواجد داخل الأراضي الليبية دون اتفاقيات مُبرمة، مؤكداً أنه لن يقبل مطلقا بإغلاق النفط مقابل تسليم الدبيبة للسلطة.

وأضاف: “نفكر كحكومة في دعم المواطن، في موجة الغلاء إما بإعادة دعم السلع أو استبدالها بالدعم النقدي، والعلاقات الأمريكية ستستمر مع حكومتي مستقبلا وسيكون للشركات الأمريكية فرصتها في ليبيا، ولابد من عودة المهجرين إلى بيوتهم لعودة السلم والطمأنينة في البلاد”.