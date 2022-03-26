الليبية لحقوق الإنسان تدين ‘الهجوم الإرهابي’ على جدّة السعوديّة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن “شديد إدانتها واستنكارها حيال الهجوم الإرهابي الذي استهدف أهداف ومنشآت مدنية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية”.

وأكّدت اللجنة، في بيان لها اليوم السبت، على أن “هذا الهجوم الإرهابي الجبان يعد إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مصاف جرائم الحرب، ويُمثل خرقا للقوانين و الأعراف والمواثيق الدولية”.

مضيفةً أن “هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه ميليشيا الحوثي الإرهابية يُعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم”.

كما أعربت عن “إدانتها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية التي تستهدف الملاحة الجوية والبحرية والأهداف والمرافق المدنية وأمن واستقرار منطقة الخليج العربي بشكل خاص والمنطقة العربية بصفة عامة” وفق نص البيان.

معربة عن “تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومتاً وشعباً، في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي” بحسب تعبيرها.

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