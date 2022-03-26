باشاغا يتحدث عن علاقته بتركيا والإمارات ومصر.. وموقفه من وقف ضخ النفط

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن علاقته بتركيا «بنيت في أوقات صعبة، ولن تتغير تحت أي ظروف»، منتقدًا في هذا السياق محاولة أطراف ليبية، لم يسمها، «التشويش على حكومته».

وأضاف باشاغا في حوار مع «قناة الوسط»، اليوم السبت، أنه أوضح لأنقرة مسألة توافقه مع (القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة) حفتر ومصر، ولفت إلى أن الأخيرة «لم تتدخل مطلقًا في اختيار الحكومة»، ومضى قائلًا: «ما يحرك القاهرة هو أمنها القومي، والاستقرار في ليبيا جزء أساسي في ذلك».

وأشار إلى تلقيه إشارات «إيجابية للغاية» رسمية وغير رسمية من قطر والإمارات، مشددًا على أن وجود أي قوة تتعارض مع السيادة الليبية «مرفوض»، وقال: «أي قوة موجودة بغير طلب ولا موافقة ليبيا يجب أن تخرج». لكنه أكد أن وجود قوات تركية جاء وفقًا لاتفاقية رسمية.

أما عن العلاقات مع الولايات المتحدة فيرى رئيس الحكومة المكلف أنها «ستتعزز أكثر»، ولن يكن للموقف الروسي تأثير في هذا الملف.

باشاغا يرفض إيقاف ضخ النفط

وبخصوص الاتفاقيات الدولية، قال باشاغا إن كل الاتفاقيات ستعرض على مجلس النواب، ليقرر بشأنها ما يشاء من التعديل وغيره.

ورفض رئيس الحكومة المكلف إيقاف ضخ النفط كورقة للضغط من أجل تسليم السلطة، قائلًا «إنه سيدعم المؤسسة الموطنية للنفط، خصوصًا في هذه الفترة التي تشهد زيادة الأسعار العالمية والإيرادات».

ودعا باشاغا رجال الأعمال في ليبيا إلى إعادة أعمالهم واستثماراتهم، واعدًا بتقديم الدعم لمشاريعهم، خصوصا في ظل الأزمات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، كما لفت إلى دراسة توفير دعم مباشر للمواطن أو إعادة نظام توزيع عبر الجمعيات، بعد تحليل المخاطر في كل الخيارات.