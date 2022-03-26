دومة: يجب تحرير المصرف المركزي ومؤسسة النفط والمؤسسة الليبية للاستثمار من الهيمنة الخارجية

دعا عضو مجلس النواب مصباح دومة إلى تحرير مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار من الهيمنة الشخصية والخارجية.

وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”: “ما لم يحرر مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار من الهيمنة الشخصية والخارجية سيستمر العبث بهذا البلد ولن يرى استقرارا أبدا”.

وأضاف دومة أن التدخل الأجنبي العسكري والاقتصادي والسياسي هو من يجهض الانتقال بالدولة من الصراع إلى البناء، وكل طرف يريد ليبيا على هواه.