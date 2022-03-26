حمزة: استمرار إيقاف مرتبات أفراد الجيش عمل غير أخلاقي

قال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس مؤسسة حقوق الإنسان، إن إستمرار إيقاف مرتبات الأفراد التابعين للقيادة العامة بمثابة إعلان حرب وتعميق للفجوة ودعوة للتقسيم، وتهديد واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق النار.

أضاف في تدوينة بفيسبوك، إن مثل هذه الأفعال والممارسات اللا مسؤولة لايمكن القبول بها، وتوظيف واستغلال لحق المرتب المالي لمواطنين ليبيين فقط لان وظيفتهم عسكرية، وممارسة سياسية عقاب جماعي عليهم وعلى أسرهم بإيقاف صرف مرتباتهم وهم على أعتاب شهر رمضان المبارك، تصرف بسبب موقف من قيادة القيادة العامة أو مجلس النواب الليبي، إجراء غير قانوني وغير أخلاقي وغير وطني، ولايراعي المصلحة العامة.