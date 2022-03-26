اتفاق سوداني-أممي على تدابير العودة الطوعية لآلاف المهاجرين من بنغازي

اتفق القنصل العام للسودان في ليبيا عبدالله صالح، مع مسؤولين أممين على استخراج المستندات المطلوبة للسودانيين العائدين، وأن تقوم منظمة الهجرة الدولية بتسيير رحلات جوية من بنغازي إلى الخرطوم حصريًا للمرحلين والراغبين في العودة الطوعية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم السبت، إن الوزير المفوض عبدالله ابكر صالح، القنصل العام لجمهورية السودان بمدينة بنغازي، التقى بمقر بعثة الأمم المتحدة بالمدينة المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، بفيديركو صودا، بحضور مدير منظمة الهجرة الدولية مكتب بنغازي، جورج ألبا.

وأوضح البيان أن الجانبين تطرقا للقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أوضاع الجاليات السودانية المنتشرة في شرق ليبيا، التي تقدر بمئات الآلاف.

– بينهم أطفال وحوامل.. الأمم المتحدة تندد بطرد ليبيا عشرات المهاجرين إلى حدود السودان​

– 6 دول أفريقية تخشى إعادة مهاجريها من ليبيا وتتطلع إلى عقد اتفاقات لجلب العمالة

اتفاق سوداني-أممي على تحسين مراكز الإيواء

وشدد القنصل العام على «ضرورة التعاون والتنسيق المثمر الذي يفضي إلى خدمة المهاجر السوداني، خصوصًا توفير المساعدات والعودة الطوعية إلى البلاد لمن يرغب». كما جرى الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم المنظمة بتحسين مراكز الإيواء، بالتركيز على إنشاء عيادة صحية لكل مركز، وتعقيم العنابر، ومراقبة معاملة الموقوفين وعلى التواصل المستمر لمعاجلة كل الإشكالات والقضايا التي تدخل في إطار مهام المنظمة بصورة عاجلة.

ونددت منظمة «برنامج الحد من الهجرة غير النظامية والعودة الطوعية للجاليات السودانية» بليبيا، الأسبوع الماضي، بما تعرض له مهاجر سوداني في العاصمة طرابلس توفي بعد إصابات بليغة لحقت به عقب خضوعه لتعذيب قاسٍ مارسته عصابات تتاجر بالبشر.

يشار إلى أن آلاف المهاجرين السودانيين يتخذون من ليبيا نقطة رئيسية للوصول إلى أوروبا عن طريق قوارب متهالكة عبر البحر الأبيض المتوسط، فيما وقعت أعداد منهم ضحايا لجماعات تنشط في الاتجار بالبشر، حيث تحتجزهم وتخضعهم للابتزاز بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاقهم.