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الشروع في حصر نازحي تاورغاء في مخيمات الفلاح والدعوة الإسلامية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 26 مارس 2022 (وال)- شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في حصر نازحي تاورغاء في مخيمات الفلاح والدعوة الإسلامية.
حيت قام مدير مكتب الشؤون الإنسانية والمساعدات ورئيس لجنة الحصر بالوزارة عبد الرحمن النفاتي، بزيارة لمخيمات تاورغاء ( الفلاح 1 والفلاح 2 والدعوة الإسلامية )، لحصر العائلات حسب النموذج المعد مسبقآ من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما تم أعداد تقرير مفصل عن تلك المخيمات سيتم إحالته لوزير الشؤون الاجتماعية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات وفقا لما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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