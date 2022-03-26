البيوضي: نحن بحاجة لتعزيز الحوار الأممي لإنجاز الانتخابات

قال سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، إن الكثيرين في المدة الأخيرة ينشطون في عقد اللقاءات والإجتماعات و الهدف المعلن دائما هو المطالبة بإجراء الإنتخابات في أسرع وقت ممكن، وعندما تطلب الأجندة أو التوضيحات تكتشف أن الأمر برمته عبارة عن مؤامرة تهدف لتحقيق غرض سياسي ورسالة للمجتمع الدولي وأن أحدهم يريد إعادة ترتيب الأوراق استنادا على دعم معين سيتحقق من هذه اللقاءات فقط ليقول أنا موجود، ويبرر كل ما يفعله ويمرر أجنداته المشبوهة.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “أما الإنتخابات فهو لا يسعى لها ما دام هناك مدد مفتوحة والصفقات السياسية قائمة، وكلهم يعتقد أن الإنخراط في الحوار الأممي وتعزيز صفقة ما يتم بهذه الممارسات الغبية. المؤكد نحن بحاجة لمبارة وطنية وتعزيز الحوار الأممي لإنجاز الإستحقاق الوطني وبعيدا عن الشبهات”.