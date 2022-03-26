السفير نورلاند: المشهد السياسي في ليبيا أبعد التركيز عن الانتخابات

أنقرة 26 مارس 2022 (وال)- أعرب سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن قلقه من الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، موضحًا أنها أبعدت التركيز عما يُريده الشعب الليبي وهو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن.

تصريحات السفير الأمريكي؛ جاءت في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول؛ أثناء زيارة “نورلاند” إلى تركيا للتشاور حول الشأن الليبي.

وأوضح نورلاند أنه رغم تعهد كلا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بعدم استخدام القوة، إلا أن خطر نشوب الصراع قد يكون واردًا، وهذا بدوره سيتسبب بمأساة لليبيين، حسب قوله.

ودعا السفير الأمريكي كافة الأطراف إلى التفاوض لإيجاد حل سلمي وعاجل، لتجنب نشوف أي صراع في البلاد.

وتابع قائلا: إن “العديد من الشركاء، بما في ذلك تركيا، عرضوا استضافة محادثات حول هذه المسألة، كما عرضت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز تسهيل المفاوضات، مُعربًا عن دعم الولايات المتحدة القوي لهذه الجهود.

وزار نورلاند تركيا لإجراء محادثات مع تركيا على غرار اجتماعاته في القاهرة الأسبوع الماضي، معتبرا أن هذه المحادثات “تساعد في إثراء نهجنا بشأن ليبيا”. (وال)

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