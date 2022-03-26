المنقوش تلتقي في الدوحة نظيريها القطري والجزائري

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مع نظيريها القطري والجزائري العلاقات بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة في دورته الـ20.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أكد خلال لقاء مع المنقوش، «دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، ووقوفها الدائم بجانب الشعب الليبي الشقيق».

بدورها، ثمنت المنقوش «موقف دولة قطر حكومة وشعبًا المتضامن والمساند للشعب الليبي».

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المنقوش تبحث مع لعمامرة المستجدات الإقليمية والدولية

وأوضح بيان منفصل صادر عن الوزارة الليبية أن المنقوش ناقشت مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، «محاور المنتدى، وعددًا من المستجدات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية، والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين».

وأشار البيان إلى تأكيد لعمامرة «أهمية السعي للدفع بمسار الحوار الوطني الليبي والذي من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية، ودعم بلاده الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي».

في حين، ثمنت المنقوش، حسب البيان، «موقف الجزائر المتضامن والمساند للشعب الليبي وسعيها الدؤوب لإعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي».

من لقاء المنقوش في الدوحة مع نظيرها الجزائري، 26 مارس 2022. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)