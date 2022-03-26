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الجزائر تشدد على أهمية الدفع بمسار الحوار الوطني الليبي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على أهمية السعي للدفع بمسار الحوار الوطني الليبي وتعزيز الوحدة الوطنية، مجدداً دعم بلاده الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية نجلاء المنقوش، السبت، على هامش منتدى الدوحة في دورته الـ20، حيث تناول اللقاء عدداً من المستجدات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية، وفق بيان الخارجية.

من جانبها أشادت المنقوش بموقف الجزائر المتضامن والمساند للشعب الليبي، وللجهود التي تبذلها لإعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي.

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قناة 218 الليبية

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