ارتفاع ضحايا مركب هجرة قبالة طبرق بعد العثور على جثتين لمهاجر سوري وأخرى لمجهول

أخبار ليبيا 24-خاص

عثرت فرق الإنقاذ البحري بأمن السواحل في طبرق اليوم السبت على جثتين إحداهما لمهاجر سوري شاب وأخرى لمهاجر يعتقد أنه مصري كانا ضمن مركب هجرة غير شرعية غرق منذ نحو أسبوعين.

وقال، نقيب عبدالسلام شحاتة رئيس مكتب الإنقاذ البحري لفرع أمن السواحل طبرق لأخبار ليبيا 24 إن الجثة تعود لمهاجر سوري يدعى حمزة السحلي ويبلغ من العمر 18 سنة من مدينة قارة السورية.

وأوضح أنه تم العثور على جثته شواطئ منطقة العقيلة شرق طبرق بحوالي 35 كيلو مترا بعد غرق مركبهم منذ اسبوعين.

وأضاف، أن الجثة كانت متحللة جدا وقد عثر على جواز سفره وعدد من الأوراق التي تثبت هوية الغريق.

وتابع أنه تم إجراء عملية تغسيل وتكفين الجثمان بمركز طبرق الطبي. في حضور عدد من أفراد الجالية السورية المقيمين في طبرق.

13 ضحية

وذكر شحاتة أن جثة المهاجر السوري الجنسية هي الجثة الـ12 التي يتم العثور عليها من بين الجثث. التي كان أصحابها وغالبيتهم من المصريين ضمن المركب الغارقة. وقال، إن الجثة سيتم دفنها بمقبرة طبرق بعد أخذ إذن النيابة العامة بذلك.

وأكد شحاته أنه اليوم تم العثور على الجثة رقم 13 ويعتقد أنها لمهاجر مصري. لافتًا إلى أن الطبيب الشرعي، ربما سيجد علامات دالة يتعرف بواسطتها أهله عليه.

وأضاف، أن البحث جار البحث على بقية الجثث، مؤكدا أن المواطنين متعاونين مع أمن السواحل.

وأشار شحاتة، إلى أن إمكانيات أمن السواحل محدودة جدا، مطالبا الجهات الأمنية بمساعدتهم بكل ما يحتاجونه من ملابس غطس وغيرها من المعدات البحرية .