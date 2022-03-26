خلال لقائه بسفير أوكرانيا.. باشاغا يعبر عن دعمه للشعب الأوكراني

عبّر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عن دعمه للشعب الأوكراني في كفاحه من أجل الحرية، وأكد خلال لقائه اليوم السبت، بالسفير الأوكراني لدى ليبيا فولوديمير خومانيتس، على وقوف الشعب الليبي إلى جانبه بقدر ما يستطيع،.

ووفق تغريدة له، شدد رئيس الحكومة الليبية ، على ضرورة احترام سيادة جميع الدول من قبل الجميع، مشيراً إلى أن تجاهل وعدم احترام حق الشعب في تقرير مصيره أمر غير مقبول لا في أوكرانيا ولا في ليبيا،.

ومن الجدير بذكره، أن روسيا كانت من أوائل الدول التي باركت منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة باشاغا، كرد فعل على التأييد المعلن لحكومة الوحدة لأوكرانيا وانتقادها للهجوم الروسي عليها.