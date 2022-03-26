باشاغا: الحكومة قريبة من دخول العاصمة طرابلس

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أكد، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، قرب دخول الحكومة إلى العاصمة طرابلس لاستلام مقراتها ومباشرة مهامها في ظل تمسك رئيس حكومة الوحدة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بعدم التسليم.

وقال، باشاغا في مقابلة تلفزيونية، السبت، إن “الحكومة لن تعمل إلا في طرابلس”، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت فعليا في مرحلة التسليم والاستلام.

وانتقد ياشاغا بشدة عبد الحميد الدبيبة، واتهمه بإفشال انتخابات ديسمبر الماضي. وقال إن عدم التزام الدبيبة بتعهده بعدم المشاركة في الانتخابات كان من الأسباب المهمة التي أفشلتها.

وأضاف أن “الدبيبة لم يكن ينوي إجراء الانتخابات، منذ البداية وأبلغ أطرافا خارجية وداخلية بأنه سيستمر لعامين وأكثر، ولن تكون هناك انتخابات”.