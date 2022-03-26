الحويج يتفقد أسعار المواد الغذائية في بعض الأسواق الليبية

خلاله زيارته اليوم السبت بمدينة طرابلس، تفقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج أسعار المواد الغذائية الأساسية في بعض الأسواق ببلدية حي الأندلس.

كما أن الزيارة شملت بعض محال المواد المنزلية والكهربائية برفقة مراقب الاقتصاد ببلدية حي الأندلس و جهاز الحرس البلدي.

ويجدر الاشارة الى أن، وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت منشورًا يوضح أسعار السلع الغذائية، خلال شهر رمضان، حيث خاطبت أصحاب المحال التجارية كافة بوضع التسعيرة في مكان بارز، حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها بشكل واضح، على أن يتولى مأموري الضبط القضائي قفل المحال التجارية التي لم تلتزم بالتسعيرة.

وأشار منشور الوزارة، إلى أن هذه الأسعار سيعمل بها ابتداء من تاريخ اليوم وحتى نهاية شهر رمضان على أن يعاد النظر في استمراريتها،.