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قوات الأمن تداهم مركزاً للاتجار بالبشر في امساعد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

داهمت قوات الأمن في بلدية امساعد مخزناً تم استخدامه كمركز للاتجار بالبشر، حيث تم العثور على 120 مهاجراً من بينهم 70 طفلاً، تم نقلهم جميعاً من قبل القوى الأمنية إلى أحد مراكز الاحتجاز.

وعلّقت مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين ومقرها طبرق، في منشور على صفحتها الرسمية، بالقول إن ما جرى هو صدمة في الوسط الحقوقي والإنساني، واستمرار للمجازفة واستخدام الأطفال وإرسالهم عبر رحلات مميتة وتعريضهم للانتهاكات الجسيمة، داعية السلطات الأمنية لاتخاذ وقفة جادة بخصوص ظاهرة الاتجار بالبشر.

وسبق أن أدانت تقارير عدة لمنظمات دولية ظاهرة الاتجار بالبشر في ليبيا، والظروف السيئة التي يعاني منها المهاجرون بعد إرسالهم إلى مراكز الاحتجاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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